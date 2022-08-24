السلطة الفلسطينية تعلن موقفها من سفر الفلسطينين عبر مطار “رامون”

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وأضاف اشتية خلال تدشينه صحبة رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، محطة تحويل كهرباء الرامة لتزويد الفلسطينيين بالطاقة الكهربائية: “إذا ما أراد الاحتلال الإسرائيلي التَسهيل على الفلسطينيين فليفتح أمامنا مطار القدس”. وأكد اشتية على أن إعاقة حركة التجارة والتنقل تتم من الطرف الإسرائيلي، وبحجج كثيرة.

وثمن اشتيه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتسهيل عبور الفلسطينيين عبر الجسور، من خلال تمديد ساعات العمل وتوفير سبل الراحة للتنقل.

وحثت السلطة الفلسطينية الفلسطينيين على عدم الاستفادة من الامتيازات التي وعد بها الإحتلال والتي ستتيح لهم السفر عبر مطار رامون ، قائلة إنه ينبغي أن يكون للفلسطينيين مطار خاص بهم.

وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية هذا الشهر إنه سيتم السماح للفلسطينيين بالسفر من الضفة الغربية "المحتلة" على متن رحلات خاصة من مطار رامون قرب منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر إلى وجهات في تركيا.

وجاءت هذه الخطوة بعد ضغوط من الولايات المتحدة لتخفيف بعض قيود السفر الصارمة التي تمنع الفلسطينيين من استخدام مطارات الكيان الإسرائيلي دون تصريح خاص، بما في ذلك مطار بن جوريون.

وعادة ما يسافر الفلسطينيون إلى الخارج عبر الأردن المجاور ولكن غالبا ما يواجهون التأخير لساعات طويلة عند المعبر الحدودي.

وقال محمد اشتية، في إشارة إلى مطار القدس الدولي المهجور الآن في الجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة إنه “إذا ما أراد الاحتلال التَّسهيل على الفلسطينيين فليفتح أمامنا مطار القدس “.

وتم إغلاق المطار في عام 2000. وكان الإحتلال استولى عليه بعد حرب عام 1967 التي أدت إلى سيطرته على منطقة الضفة الغربية.