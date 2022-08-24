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المتحدث باسم الخارجية الايرانية: استلمنا الرد الأميركي على المقترحات الايرانية لحل القضايا المتبقية لمفاوضات الغاء الحظر عبر المنسق الأوروبي

الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

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