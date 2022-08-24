قناة العالم
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:٥٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: بدأنا بدراسة وجهات النظر الأميركية بدقة وستقدم طهران وجهة نظرها للمنسق الأوروبي بعد الانتهاء من الدراسة
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: استلمنا الرد الأميركي على المقترحات الايرانية لحل القضايا المتبقية لمفاوضات الغاء الحظر عبر المنسق الأوروبي
رويترز: مخزونات النفط الأمريكية تهبط 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.9 مليون برميل
غوتيريش: ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والمواد الغذائية جراء الحرب في أوكرانيا أدى الى أزمة عالمية
كنعاني: استمرار وجود القوات الأمريكية في أجزاء من سوريا مخالف للقوانين الدولية وانتهاك للسيادة الوطنية لهذا البلد ويعتبر احتلالاً
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ينفي أن تكون الأهداف التي قصفها الجيش الأميركي في سوريا مرتبطة بإيران
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: الاعتداء الأمريكي يعتبر انتهاكا لسيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: ندين بشدة اعتداء الجيش الأمريكي على الشعب والبنية التحتية في سوريا
مراسل العالم: 7 إصابات حصيلة استهداف مسيرة تركية لأحياء سكنية في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي
قيادي مقرب من السيد مقتدى الصدر: حسب ظنّي أن القضاء سيحاول كشف بعض ملفات الفساد درءا لاعتصام آخر
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: بدأنا بدراسة وجهات النظر الأميركية بدقة وستقدم طهران وجهة نظرها للمنسق الأوروبي بعد الانتهاء من الدراسة
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
مندوب من النظام مع الجمعيات السياسية وجنسيات متعددة في أجهزة الأمن
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤
أهم الأخبار
المسيّرات الأيرانية، مناورات ودلالات.. في أبين، صراع مرتزقة أم نزاع دول؟
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥
أهم الأخبار
المشهد العراقي بعد فك الاعتصام من أمام مجلس القضاء
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٢
انقلاب الصورة
شاهد.. نفاق الإعلام الغربي في العدوان على غزة
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤
مع الحدث
المشهد العراقي والخلاف المفتوح
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥
مع الحدث
الحركة الأسيرة تبدأ انتفاضة شاملة في السجون الاسرائيلية
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
لابيد: لسنا ضد اتفاق مع إيران لكننا ضد هذا الاتفاق لأنه سيئ
شاهد بالفيديو...
من وسط كييف.. زيلنسكي يتوعد بالقتال حتى النهاية
العراق.. العمليات المشتركة تنهي حالة الانذار (ج)
ایران: تلقینا الرد الامریکي حول القضايا العالقة في مفاوضات رفع الحظر
دراسة طبية تنبه من خطر يهدد الأطفال بسبب قلة النوم
انصار التيار الصدري يتحشدون امام بوابة محكمة استئناف ميسان
مقالات و تحليلات
هل تجدي نفعاً خصومة القضاء في العراق؟
ماذا يعني تعطيل الجهاز القضائي في العراق؟
لبنان: وقت 'ضائع' بانتظار الرئاسة.. والحراك الحكومي الجديد انتهى قبل أن يبدأ!
كشف سر انعطافة تركيا تجاه سوريا: هذا ما حدث في قمة 'أستانة' بطهران
المنامة.. من "شانزليزيه" الخليج الفارسي إلى "تلْ أبيِبه"!
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.