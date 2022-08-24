من وسط كييف.. زيلنسكي يتوعد بالقتال حتى النهاية

العالم - خاص بالعالم

ومن أمام دبابات وعربات مدرعة روسية محترقة وضعت في وسط كييف كغنائم حرب، وفي استعراض للتحدي، شدد زيلينسكي على موقف بلاده الثابت والذي يعارض أي تسوية من شأنها السماح لروسيا بتحقيق مكاسب إقليمية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "إن أوكرانيا ولدت من جديد مع الغزو الروسي، وإنها ستستعيد شبه جزيرة القرم والمناطق المحتلة في الشرق، أوكرانيا لم تعد ترى أن نهاية الحرب ستأتي عندما يحل السلام، بل عندما تكون منتصرة حقا".

وحذر زيلينسكي من احتمال ما اسماها استفزازات روسية بغيضة، خلال إحياء ذكرى مرور 31 عاما على الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي، والذي يتزامن هذا العام مع مرور ستة أشهر على انطلاق الحرب في أوكرانيا، كما تعهد باستعادة الأراضي التي خسرتها بلاده في منطقة دونباس الشرقية، وكذلك شبه جزيرة القرم.

يأتي هذا فيما أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدة عسكرية إضافية بقيمة ثلاثة مليارات دولار الى أوكرانيا، وذلك في أكبر حزمة دعم أحادية لكييف منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

بدورها حذت ألمانيا حذو واشنطن، معلنة عن تزويد ستزود أوكرانيا أسلحة إضافية تناهز قيمتها 500 مليون يورو، مشيرة إلى أن قسما كبيرا من هذه الأسلحة ستتسلمه كييف اعتبارا من العام المقبل.

في الجانب الروسي قال وزير الدفاع الروسي "سيرجي شويجو" إن تباطؤ وتيرة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا متعمد ومدفوع بضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.