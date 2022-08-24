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حسام السيد مدربا لمنتخب سوريا الوطني لكرة القدم

حسام السيد مدربا لمنتخب سوريا الوطني لكرة القدم
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

أصدر اتحاد كرة القدم في سوريا بياناً أعلن من خلاله التعاقد مع المدرب الوطني حسام السيد لقيادة منتخب سوريا الأول لكرة للقدم.

العالم - سوريا

وغاب عن بيان التعاقد مع المدرب حسام السيد الذي نشره اتحاد كرة القدم السوري أمس الثلاثاء عبر صفحته في فيسبوك، تفاصيل العقد ومدته.

ويبلغ المدرب حسام السيد من العمر 50 عاماً ونال خلال مسيرته عدة ألقاب منها الحصول على لقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي مرتين مع نادي القوى الجوية العراقي، ولقب بطولة العالم العسكرية.

كما سبق له أن قاد منتخب سوريا الأول للقب بطولة غرب آسيا في العام 2012وقاد منتخب سوريا الأولمبي ومنتخب سوريا للشباب للتأهل إلى النهائيات الآسيوية.

وتولى حسام السيد تدريب عدة أندية عربية منها الكويت والعربي في الكويت وظفار العماني والفيصلي الأردني والميناء العراقي والوحدة السوري.

ويشار إلى أن تعيين المدرب حسام السيد لقيادة المنتخب السوري الأول، يأتي بعد رفض المدرب البرازيلي باكيتا تولي مهمة تدريب المنتخب.

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حسام السيد مدربا لمنتخب سوريا الوطني لكرة القدم

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