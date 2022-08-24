المسيرة التي تحطمت قرب بنغازي كانت أمريكية

العالم - ليبيا

وكشف الناطق باسم القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" تيموثي بيتراك، في تصريحات إعلامية رصدتها "العين الإخبارية" أن "الطائرة التي تحطمت قرب بنغازي تابعة لهم".

وقال ناطق باسم القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا لتلفزيون "المسار" المقرب من السلطات في شرق ليبيا، إن "الطائرة كانت في الأجواء لدعم الالتزامات الدبلوماسية للسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند".

وأوضح أن "نورلاند كان يعتزم زيارة شرق ليبيا بالتنسيق مع السلطات المعنية، وأن حادث إسقاط الطائرة قيد التحقيق وليست لديهم أي معلومات إضافية في الوقت الراهن".

وكانت قوات الجيش الليبي، قد أسقطت، الإثنين، طائرة مسيرة مجهولة الهوية في مدينة بنغازي شرقي البلاد، مؤكدة أن "وسائط الدفاع الجوي، استهدفت الطائرة بالقرب من قاعدة بنينا العسكرية في بنغازي وأسقطتها".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحطام الطائرة المسيرة، التي سقطت في منطقة المقزحة الزراعية جنوب غرب بنغازى.