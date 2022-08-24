الجيش الإيراني يكشف عن قاعدة عملاقة تحت الأرض لأحدث طائراته المسيّرة

العالم - إيران

هذا و يجري الجيش الإيراني مناورات مشترکة مختصة بالمسيرات بمشاركة القوى الأربعة، الجوية والبرية والبحرية والدفاع الجوي في رقعة تشمل مساحة الجغرافيا الإيرانية بأكملها، حيث تخرج طائرات من أسطول المسيرات الإيرانية، من مقارها السرية، ومن الانفاق تحت الأرض.

وفي اول مرة يكشف الجيش في ايران عن مشاهد لقدرات مسيرة 'اميد' المحلية، لم تكن اميد وحدها محلية الصنع وحسب،بل هي صفة تمثل كل الطائرات في أسطول المسيرات الإيرانية 150 طائرة درون تحلق في سماء البلاد من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها في المناورات.

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