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ضابط مخابرات أمريكي سابق:

واشنطن خدعت كييف وأمريكا ستخفق في أوكرانيا كما في أفغانستان

واشنطن خدعت كييف وأمريكا ستخفق في أوكرانيا كما في أفغانستان
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة في أوكرانيا، وتعتزم فقط مواصلة التظاهر بمساعدة كييف.

العالم - روسيا

وأوضح ريتر أن طموحات الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا، ما هي الا خطابات وشعارات، ولا توجد إجراءات مهمة. مضيفا أنه “يمكن للسياسيين التفوه بالشعارات الصاخبة على صفحات وسائل الإعلام الموالية، ولكن لا الجيش الأمريكي ولا حلفاؤه في الناتو قادرين على تحدي روسيا حقا في أوكرانيا”.

وشدد الضابط على أن واشنطن، بصفتها في موقع الخاسر، ستستمر في إنفاق مليارات الدولارات لإرسال مساعدات عسكرية إلى كييف، من أجل إخفاء حالة الضعف الخاصة بها وإقناع الأمريكيين بذلك.

وقال ريتر: “تدرك القيادة الأمريكية أن موسكو لديها مبادرة استراتيجية، وبالتالي لن تتدخل في الصراع الأوكراني بشكل مباشر”، مضيفا: “في النهاية، الأزمة في أوكرانيا ليست موجودة بالنسبة للولايات المتحدة أو حلف الناتو، ولن تكون الخسارة سوى إخفاق آخر كما في أفغانستان”.

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ضابط مخابرات أمريكي سابق: واشنطن خدعت كييف وأمريكا ستخفق في أوكرانيا كما في أفغانستان

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