تجمع علماء جبل عامل هنأ المقاومة لبلوغها سن الاربعين وبذكرى انتصار تموز 2006

العالم - لبنان

و اعتبير التجمع في بيان ، أن المقاومة ومنذ انطلاقتها كانت صمام الأمان لهذا الوطن وملهمة لباقي الشعوب لكي تواجه المحتل وتجعله مهزومًا أمام ضرباتها وصلابة إرادتها.

كما هنّأ التجمع المقاومة وسيدها بذكرى النصر في حرب تموز 2006 الذي ما كان ليتحقق لولا حكمة القيادة وسيطرتها في إدارة الحرب، ولولا عطاء المجاهدين وتضحياتهم، والأهل الحاضنين والصابرين في درب المقاومة الذين ما بخلوا بأي شيء في سبيل منعة واقتدارها.

وشكر الشهداء قادة ومجاهدين، وعوائلهم الذين سطروا أعظم ملاحم البطولات وكان لهم الفضل بما ننعم به من نصر وعزة وكرامة.