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تجمع علماء جبل عامل هنأ المقاومة لبلوغها سن الاربعين وبذكرى انتصار تموز 2006

تجمع علماء جبل عامل هنأ المقاومة لبلوغها سن الاربعين وبذكرى انتصار تموز 2006
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

هنّأ تجمع علماء جبل عامل بلبنان سيد المقاومة ومجاهديها وجميع المضحين فيها ببلوغها سن الأربعين التي مضت بالجهاد والعطاء والبذل لحماية لبنان وتحرير أراضيه من التكفيريين والمحتل الصهيوني الغاصب.

العالم - لبنان

و اعتبير التجمع في بيان ، أن المقاومة ومنذ انطلاقتها كانت صمام الأمان لهذا الوطن وملهمة لباقي الشعوب لكي تواجه المحتل وتجعله مهزومًا أمام ضرباتها وصلابة إرادتها.

كما هنّأ التجمع المقاومة وسيدها بذكرى النصر في حرب تموز 2006 الذي ما كان ليتحقق لولا حكمة القيادة وسيطرتها في إدارة الحرب، ولولا عطاء المجاهدين وتضحياتهم، والأهل الحاضنين والصابرين في درب المقاومة الذين ما بخلوا بأي شيء في سبيل منعة واقتدارها.

وشكر الشهداء قادة ومجاهدين، وعوائلهم الذين سطروا أعظم ملاحم البطولات وكان لهم الفضل بما ننعم به من نصر وعزة وكرامة.

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