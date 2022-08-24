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مراسل العالم: القوات الامريكية تستهدف مدرسة وعدة منازل قرب الشريط النهري بمدينة الميادين بريف دير الزور ما ادى لاحتراق منازل بالكامل

الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

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