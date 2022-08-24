شاهد.. عرضا عسكريا لسرايا القدس تكريما لشهداء "وحدة الساحات"

العالم - مراسلون

وواكبت كاميرا قناة العالم الاخبارية، هذا الاستعراض العسكري، حيث قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي احمد المدلل لمراسلتنا: "سرايا القدس تبعث اليوم برسالتها من خلال هذا المسير العسكري الى الاحتلال الصهيوني بان بندقية الجهاد الاسلامي لا تزال مشهرة وان سلاح القادة الشهداء لايزال مرفوعا بوجه الاحتلال الاسرائيلي ولا يمكن للبندقية ان تستقيل، لذا فان سرايا القدس اليوم تؤكد بان المعركة مستمر".

وقال ابوعياش منصور وهو عم الشهيد خالد منصور: "اليوم نعتز بهذا الارث بكل ما تحمله الكلمة من معنى ان منصور كان في الخيار والطريق الاصوب لاستعادة الحق الفلسطيني الذي يتأكد يوما بعد يوم ان خيار المقاومة والجهاد وسرايا القدس خيار اصيل ويجب ان يدرس لكل الاجيال وان هذا الخيار لا يمكن ان نتخلى عنه".

المسير العسكري حظي بالتفاف شعبي حيث أكد للجماهير أن اغتيال القادة لم يضعف السرايا ومازال في جعبتها سلاح ورجال قادرين على صد اي عدوان أما ابناء القائد خالد منصور فأكدوا على المضي في درب والدهم.

جيل يسلم جيل وراية المقاومة مازالت عالية والرسالة هذه المرة للاحتلال كتبت على فوهة الصواريخ.

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