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اشتباكات مسلحة بين الاحتلال ومقاومين في مخيم جنين

اشتباكات مسلحة بين الاحتلال ومقاومين في مخيم جنين
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

اندلعت اشتباكات مسلحة، اليوم الأربعاء، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، فيما شنت تلك القوات عمليات اعتقال في عدة مناطق بالضفة.

العالم - فلسطین

وأكدت مصادر محلية، أنّ مواجهات واشتباكات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال مخيم جنين ومداهمة عدة منازل، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

من جانبه، قال مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين، منتصر سمور، لـ"العربي الجديد"، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان عقب اقتحام مخيم جنين، وهم: الأسير المحرر عماد عمر أبو الهيجا، وعصام أبو خليفة، وصهيب عيسى، فيما احتجزت كلاً من مجدي حويل، وكاظم حويل، قبل أن تفرج عنهما لاحقاً.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين منتصر الشنار وعوني الشهير عقب مداهمة منزليهما في مدينة نابلس شمالي الضفة، والأسير المحرر عاصم الكعبي من مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد حجاج الريماوي، كما اعتقلت الأسير المحرر مصطفى نخلة من مخيم الجلزون شمالي رام الله.

واعتقلت الشاب محمد حماد من بلدة سلواد شرقي رام الله، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان دون وقوع إصابات. كما اعتقلت الأسير المحرر محمد مصطفى النجار من مخيم العزة شمالي بيت لحم جنوبي الضفة، والشاب محمد طه من بلدة قطنة شمال غربي القدس.

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اشتباكات مسلحة بين الاحتلال ومقاومين في مخيم جنين

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