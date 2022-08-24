نتنياهو: إيران حصلت على كل ما تريده في الاتفاق النووي المتبلور

العالم - الاحتلال

وذكر نتنياهو، في تصريح صحفي، أن "الاتفاق النووي مع إيران أسوأ بكثير من الاتفاق السابق"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. وأضاف: "إنه (الاتفاق المتبلور) سيئ ​​لأنه يدفع الأموال «للإرهاب والعدوان الإيراني» في المنطقة كلها" حسب زعمه.

وأوضح نتنياهو، أن "الإتفاق يمنح إيران مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الفائقة، مع قدرات 10 أو20 ضعفا مقارنة بالجيل الذي لديها اليوم"، مهاجماً رئيس وزراء الإحتلال ​يائير لابيد​ وسلفه ​نفتالي بينيت​، على خلفية الاتفاق النووي مع إيران.

ورأى أنهما تخليا عن "حرية العمل (ضد إيران) لأن إسرائيل تعهدت بإبلاغ الولايات المتحدة بأي عملية ضد الاتفاق النووي الإيراني، فيما لم أوافق أنا أبدا على ذلك، لأن لدي التزاما بأمن بلدي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إيران تلقيها الرد الأميركي بشأن مقترحاتها حول القضايا العالقة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنها "تعمل على دراسة هذا الرد".