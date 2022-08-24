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عبداللهيان يصل إلى تنزانيا المحطة الثانية في جولته الافريقية

عبداللهيان يصل إلى تنزانيا المحطة الثانية في جولته الافريقية
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مساء اليوم الى تنزانيا وكانت في استقباله وزيرة خارجية هذا البلد "ليبراتا مولا مولا".

العالم - إیران

وبدأ أمير عبداللهيان جولته الافريقية يوم الاثنين بزيارة العاصمة المالية باماكو ، كما سيزور زنجبار لاحقا.

وعقد وزير الخارجية مع المسؤولين في جمهورية مالي، التي شكلت اولى محطات جولته الافريقية الاولى، عقد مباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.

والتقى وزير الخارجية الايراني نظيره المالي "عبدالله ديوب"، باحثا معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن ثم حضر الوزيران الاجتماع الاول للجنة التعاون المشتركة بين البلدين.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بين امير عبداللهيان وديوب امس، اكد وزير الخارجية على اهمية التعاون الاقتصادي والدفاعي والتعليمي مع جمهورية مالي، من انه مدرج على جدول اولويات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما نوه بالتعاون الثنائي "الجيد" في مجال مكافحة الارهاب، نظرا لمعاناة مالي من هذه الظاهرة والشهداء الذين ارتقوا في ايران الاسلامية خلال الحرب على الارهابيين.

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عبداللهيان يصل إلى تنزانيا المحطة الثانية في جولته الافريقية

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