بايدن يرفض استقبال مكالمات لبيد

العالم - الاحتلال

وذكرت تقرير للقناة 13 العبرية مساء الأربعاء ان واشنطن ردت على طلب تل أبيب بإجراء محادثة هاتفية "طارئة" بين لبيد وبايدن بأن "الرئيس الأميركي في عطلة"، مشيرة إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعمل على ترتيب مكالمة هاتفية بين الاثنين منذ أيام.

ونقلت القناة عن مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الإسرائيلية، قولهم إن التقديرات في مكتب رئيس الوزراء هو أن المحادثة بين بايدن ولبيد ستتم في نهاية المطاف، ولم يستبعدوا أن يحصل ذلك "في المستقبل القريب".

وليس من المتوقع أن يلتقي وزير الأمن الاحتلال، بيني غانتس، الذي يطير إلى واشنطن، الخميس، بنظيره الأميركي، لويد أوستن، بحسب ما أوردت القاة 13، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الأميركي يتواجد حاليا "خارج واشنطن" كذلك.