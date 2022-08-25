الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بايدن يرفض استقبال مكالمات لبيد

بايدن يرفض استقبال مكالمات لبيد
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

امتنع الرئيس الأميركي، جو بايدن، استقبال "مكالمة طارئة" من رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد.

العالم - الاحتلال

وذكرت تقرير للقناة 13 العبرية مساء الأربعاء ان واشنطن ردت على طلب تل أبيب بإجراء محادثة هاتفية "طارئة" بين لبيد وبايدن بأن "الرئيس الأميركي في عطلة"، مشيرة إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعمل على ترتيب مكالمة هاتفية بين الاثنين منذ أيام.

ونقلت القناة عن مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الإسرائيلية، قولهم إن التقديرات في مكتب رئيس الوزراء هو أن المحادثة بين بايدن ولبيد ستتم في نهاية المطاف، ولم يستبعدوا أن يحصل ذلك "في المستقبل القريب".

وليس من المتوقع أن يلتقي وزير الأمن الاحتلال، بيني غانتس، الذي يطير إلى واشنطن، الخميس، بنظيره الأميركي، لويد أوستن، بحسب ما أوردت القاة 13، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الأميركي يتواجد حاليا "خارج واشنطن" كذلك.

روابط ذات صلة

قادة الاحتلال اختاروا أكثر الخطط تطرفاً للعدوان على غزة

الأهداف التي فشل الاحتلال بتحقيقها خلال العدوان على غزة

الاحتلال يجري مشاورات أمنية إضافية بعد تهديدات 'الجهاد الإسلامي'

الاحتلال يرفض طلب الأردن إدخال نسخ من القرآن إلى الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا: الولايات المتحدة تخشى فضح جرائم "آزوف"

إصابة جندي صهيوني باشتباك مسلح مع مقاومين في جنين

الاحتلال يهجّر قسرًا سكان الوادي الأحمر بالأغوار الشمالية

"الطاقة الأمريكية": ليس لدينا القدرة على توفير الوقود لجميع مفاعلاتنا النووية

بايدن يرفض استقبال مكالمات لبيد

انجازات المقاومة اللبنانية وسياسة ابن سلمان تتجلى ما حلّ بإمام الحرم المكي