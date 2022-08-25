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رويترز: الجيش الأمريكي يقول إن ثلاثة من جنوده اصيبوا بجروح إثر هجمات صاروخية على موقعين له في سوريا

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

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