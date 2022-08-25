الجهاد الاسلامي تنظم مهرجان "الطريق إلى القدس" تحت راية "وحدة الساحات" في خمس مناطق

العالم - فلسطين

وحسب وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سيتخلل المهرجان كلمة هامة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة "أبو طارق"، وكلمة المتحدث العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، وكلمة عوائل الشهداء والقوى الوطنية والإسلامية.

المهرجان الذي سيقام اليوم بعد صلاة العصر مباشرة في محافظات غزة ورفح وجنين وتزامناً مع مهرجانات ستُقام في دمشق وبيروت.

غــــــزة

أكد داوود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي، أمس الأربعاء، أن المهرجان الجهادي "وحدة الساحات" يُمثل رسالة تحدي للعدو الصهيوني الذي حاول أن يعزل حركة الجهاد الإسلامي عن الجماهير، وحاول أن يضرب حاضنة الحركة ويدق الأسافين بينها وبين الجماهير من جهة وبينها وبين القوى والفصائل من جهة أخرى.

وأوضح شهاب في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مهرجان "وحدة الساحات"، وطني كبير يشمل كل شهداء العدوان الأخير وعددهم 48 شهيداً معظمهم من المدنيين والأطفال، فهو مهرجان لتأبين جميع شهداء وحدة الساحات وليس فقط شهداء "سرايا القدس".

وبين شهاب، أن المهرجان سيقام اليوم في خمس ساحات وأماكن مختلفة في توقيت واحد حيث سيبدأ الساعة الخامسة والنصف، وستكون هناك منصة في مدينة غزة، ورفح، وجنين، ودمشق، وبيروت.

جــــنين

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالضفة الغربية، ماهر الأخرس، أمس الأربعاء، أن حركة الجهاد الإسلامي أتمت الجاهزية والترتيبات الكاملة لتنظيم مهرجان "وحدة الساحات ... الطريق إلى القدس" وسيعقد عصر اليوم الخميس في ساحة أمام المسجد الكبير في مخيم جنين.

وقال الأخرس لـ–وكالة فلسطين اليوم الإخبارية- :إن "حركة الجهاد أتمت دعوات من كافة مناطق الضفة للمشاركة في حضور هذا المهرجان الذي من المتوقع أن يتخلله كلمة موحدة لفصائل المقاومة".

وأضاف أن المهرجان سيؤبن ويكرم عوائل شهداء مخيم جنين ونابلس الذي ارتقوا مؤخرًا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال.

وعن رسائل المهرجان، أوضح الأخرس، أن مهرجان "وحدة الساحات" جاء ليؤكد أن جميع الساحات في فلسطين موحدة أمام الهجمة الصهيونية الشرسة والمتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، مشدّدًا على أن المقاومة هي الحل الوحيد في مواجهة العدو.

كما وأضاف أن المقاومة في جنين والضفة تتعاظم يوميًا وهي في ثبات أطول نحو مقاومة المحتل حتى تحرير كل فلسطين.

لـــــبنان

أكد أمين سر لجنة العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان هيثم أبو الغزلان، أمس الأربعاء، أن مهرجان وحدة الساحات والمقرر أن تنظمه الحركة، في غزة، ورفح، وجنين، ودمشق، وبيروت سيحمل عدة رسائل مهمة.

وبين أبو الغزلان في حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن من أبرز الرسائل التي سيحملها المهرجان هو التأكيد على فشل سياسة العدو "الإسرائيلي" في عزل حركة الجهاد الإسلامي عن حاضنتها الشعبية، وفشله أيضاً في دق الأسافين بين الحركة والفصائل الفلسطينية.

وأضاف :" أن الرسالة الأخرى التي سيحملها المهرجان من حيث الحضور الجماهيري هي التعبير عن قوة ووحدة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وإفشالها لهدف العدو الإسرائيلي في توجيه ضربة قاتلة لها، وتبين ذلك بمعركة وحدة الساحات التي خاضتها، وأثبتت من خلالها جدارة وقوة وأثبتت حضوراً متميزاً في الأداء والمواجهات واستعدادها الدائم مع شعبنا وفصائل المقاومة للتصدي لكل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين".

وأشار إلى أن من رسائل المهرجان أيضاً رسالة تعبير عن الالتفاف الجماهيري حول خيار المقاومة القادر على مواجهة العدو "الإسرائيلي"، وتعبير عن التأييد الشعبي لحركة الجهاد الإسلامي وسراياها المظفرة، مبيناً أن تنظيم المهرجان في وقت واحد في عدة ساحات هو تجسيد لوحدة الساحات وفي لبنان وهو تعبير عن استعداد اللاجئين الفلسطينيين للمواجهة أيضاً متى أتيح ذلك ضد العدو "الإسرائيلي".

وبشأن الاستعدادات لمهرجان وحدة الساحات- ساحة لبنان، أوضح أبو العزلان أن اللجان المختصة في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، أنهت كافة الاستعدادات لإنجاح مهرجان وحدة الساحات، الذي سيتخلله كلمة للأخ القائد المجاهد زياد النخالة، والتي ستنقل في غزة، ورفح، وجنين، ودمشق، وبيروت... وكلمة لسرايا القدس التي قادت معركة وحدة الساحات، وفقرات أخرى، مؤكداً أن اللجان المختصة أنهت مهامها على أكمل وجه.

ســـــــوريا

مسؤول الساحة السورية في حركة الجهاد الإسلامي أ. خالد خالد، أكد أن الحركة تواصل استعداداتها بكل طاقتها وكوادرها، للتجهيز وإنجاح مهرجان "وحدة الساحات… الطريق إلى القدس" اليومالخميس 25 أغسطس 2022 الذي حركة الجهاد- الساحة السورية، مشيراً إلى أنه سيقام في النادي العربي في مخيم اليرموك في العاصمة دمشق، وأن رسالته ستكون وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل "الإسرائيلي".

وحول ماهية الاستعدادات، أوضح أ. خالد في مقابلة خاصة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أنها تشمل إعداد وتجهيز مكان المهرجان، بالإضافة إلى الاستمرار في حشد جماهير الشعب الفلسطيني اللاجئ في سوريا، مشدداً على أن حضورهم في الغد هو رسالة تأكيد على التفاف شعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء حول خيارات حركة الجهاد الإسلامي، وأمينها العام القائد زياد النخالة.

وقال خالد: إنهم قد وجهوا دعوة للفصائل الفلسطينية والأحزاب السورية للمشاركة في المهرجان، وذلك إيماناً منهم بأن المواجهة مع المحتل يجب أن يتوحد حولها الجميع، إضافة إلى استنهاض عمقنا العربي والإسلامي، مضيفا: "لا شك أن كل مشارك في مهرجان الغد سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، أو لبنان، أو سوريا، يشعر بالفخر وهو يرى هذا المشهد المعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني، وهذه ترجمة حقيقية وعملية لمفهوم وحدة الساحات والتي قدمت سرايا القدس خيرة قادتها في مواجهة محاولات العدو الفاشلة للنيل من وحدة الشعب الفلسطيني".