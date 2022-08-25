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انجازات دفاعية جديدة في المناورات المشتركة للجيش الإيراني

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

تختتم اليوم في إيران مناورات مشترکة للجيش شاركت فيها 150 طائرة مُسيَّرة من مُختلَف الصنوف في عمليات الرصد والحرب الإلكترونية الى جانب عمليات الاعتراض الجوي، حيث تم حتى الان تدمير الأهداف الجوية والبرية المستهدفة.

وفي اليوم الثاني من مناورات الطائرات المسيرة للجيش الايراني، انطلقت صباح اليوم الخميس الطائرات المسيرة القتالية والانتحارية والاستطلاعية للجيش الايراني لأداء واجباتها في عموم الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأقلعت الطائرات المسيرة القتالية والانتحارية والاستطلاعية للجيش الايراني في اليوم الثاني من مناوراته المشتركة صباح اليوم من شتى ارجاء الجمهورية الاسلامية الايرانية، من مياه الخليج الفارسي وبحر عمان في الجنوب الى مناطق شرق وغرب وشمال ووسط البلاد وجميع المناطق الحدودية لأداء واجباتها في هذه المناورات .

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انطلاق المناورات المشتركة لمسيرات الجيش الايراني

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