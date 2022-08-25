انجازات دفاعية جديدة في المناورات المشتركة للجيش الإيراني

وفي اليوم الثاني من مناورات الطائرات المسيرة للجيش الايراني، انطلقت صباح اليوم الخميس الطائرات المسيرة القتالية والانتحارية والاستطلاعية للجيش الايراني لأداء واجباتها في عموم الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأقلعت الطائرات المسيرة القتالية والانتحارية والاستطلاعية للجيش الايراني في اليوم الثاني من مناوراته المشتركة صباح اليوم من شتى ارجاء الجمهورية الاسلامية الايرانية، من مياه الخليج الفارسي وبحر عمان في الجنوب الى مناطق شرق وغرب وشمال ووسط البلاد وجميع المناطق الحدودية لأداء واجباتها في هذه المناورات .