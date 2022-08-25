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رغبة التيار الصدري للتغيير والهيمنة على النظام السياسي

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي هادي خليصي، ان التيار الصدري لديه رغبة في تغيير النظام السياسي في العراق بحيث لا تبقى الاوزان هي التي تحكم التركيبة السياسية للنظام السياسي.

العالم - العراق

واوضح هادي خليصي انه يريد ان يتغير النظام بحيث تصل الكتلة التي يمثلها لشبه هيمنة على النظام من دون ان يكون لها اغلبية.

واضاف الباحث السياسي ان تصريحات تيار الحكمة او اي فصيل سياسي عن تنازل التيار الصدري هو غير مقبول بالنسبة لهم رغم انه لا يستطيع فعل ذلك.

ويرى هادي خليصي ان التيار ربما يعتقد انه عن طريق الفوضى ربما يستطيع ان يحصل دينامية معينة داخل البلاد تدفع الى الدعوى لتغيير النظام السياسي.

وتابع الباحث السياسي انه ربما هناك من يوسوس او يتناغم اقليميا ودوليا مع هذه المشاريع.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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شاهد بالفيديو.. رغبة التيار الصدري للتغيير والهيمنة على النظام السياسي