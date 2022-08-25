ترامب يدعو إلى إقالة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ من منصبه

العالم-الاميركيتان

واستشهد ترامب في بيان، بمقال نشر في موقع The Federalist حول علاقات ماكونيل وزوجته إيلين تشاو المزعومة بالصين، في الدعوة إلى عزل السيناتور من منصبه، معتبرا أن "ميتش مكونيل ليس زعيما للمعارضة، إنه بيدق للديمقراطيين للحصول على ما يريدون. إنه يخاف منهم ولن يفعل ما يجب فعله، لذلك يجب اختيار زعيم جمهوري جديد في مجلس الشيوخ على الفور".

واتهم ترامب ماكونيل بإعطاء "اليسار الراديكالي تريليونات من الدولارات التي يطلبونها باستمرار"، منتقدا إياه لما اعتبره "فشل في وقف تمرير قانون الضرائب والمناخ والرعاية الصحية المعروف باسم قانون خفض التضخم".

يذكر أن ترامب في عداء مع مكونيل، منذ أن شجب زعيم مجلس الشيوخ الرئيس السابق في الكونغرس لدوره في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

وفي تصريح قبل أيام، انتقد ترامب مكونيل لإدلائه بتصريحات حول "جودة المرشحين" الجمهوريين إلى مجلس الشيوخ، الذين اختار ترامب عددا منهم.