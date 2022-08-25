الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ترامب يدعو إلى إقالة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ من منصبه

ترامب يدعو إلى إقالة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ من منصبه
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجمهوريين، إلى إقالة السيناتور الجمهوري ميتش مكونيل من منصبه كزعيم للأقلية في مجلس الشيوخ، متهما إياه بأنه "بيدق بيد الديمقراطيين".

العالم-الاميركيتان

واستشهد ترامب في بيان، بمقال نشر في موقع The Federalist حول علاقات ماكونيل وزوجته إيلين تشاو المزعومة بالصين، في الدعوة إلى عزل السيناتور من منصبه، معتبرا أن "ميتش مكونيل ليس زعيما للمعارضة، إنه بيدق للديمقراطيين للحصول على ما يريدون. إنه يخاف منهم ولن يفعل ما يجب فعله، لذلك يجب اختيار زعيم جمهوري جديد في مجلس الشيوخ على الفور".

واتهم ترامب ماكونيل بإعطاء "اليسار الراديكالي تريليونات من الدولارات التي يطلبونها باستمرار"، منتقدا إياه لما اعتبره "فشل في وقف تمرير قانون الضرائب والمناخ والرعاية الصحية المعروف باسم قانون خفض التضخم".

يذكر أن ترامب في عداء مع مكونيل، منذ أن شجب زعيم مجلس الشيوخ الرئيس السابق في الكونغرس لدوره في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

وفي تصريح قبل أيام، انتقد ترامب مكونيل لإدلائه بتصريحات حول "جودة المرشحين" الجمهوريين إلى مجلس الشيوخ، الذين اختار ترامب عددا منهم.

روابط ذات صلة

وول ستريت جورنال: مستندات شديدة السرية كانت ملقاة في أماكن غير آمنة بمنزل ترامب

ترامب يسعى لمنع "FBI" من مراجعة وثائق صادرها من منزله

سي إن إن: قلق شديد في البيت الأبيض بشأن الوثائق السرية في منزل ترامب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو..جندي صهيوني يسقط فيتخلى عنه زملاؤه الفارون من حجارة الفلسطينيين

وفاة 5 عراقيين بحادث سير في تركيا

ترامب يدعو إلى إقالة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ من منصبه

للمرة الثانية خلال ساعات.. استهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 25-08-2022

تركيا : 3 سفن حبوب جديدة غادرت موانئ أوكرانيا