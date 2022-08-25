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ايران: سنبلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في إطلاق الأقمار الصناعية في غضون ثلاثة أعوام

ايران: سنبلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في إطلاق الأقمار الصناعية في غضون ثلاثة أعوام
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني عيسى زارع بور، خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد وإطلاقها إلى مدار أقل من 500 كيلومتر حتى نهاية عهد الحكومة الحالية في عام 2025.

العالم - ایران

يتبع ...

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