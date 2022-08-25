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شاهد.. هل يحدث حوار بين التيار الصدري والقوى السياسية؟

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال المحلل السياسي واثق الجابري، ان التيار الصدري بدأ يتجاوز كل الرموز وكل الشخصيات العراقية وكل القوى السياسية الفاعلة وكل الاتهامات توزع دون ادلة.

العالم – خاص بالعالم

واكد واثق الجابري ان الاطار التنسيقي كانت يديه مفتوحة للتيار الصدري حتى اللحظة الاخيرة محاولا بكل طريقة ان يجد بابا للحوار بشكل مباشر ومن خلال بيانات قادته او بيان مشترك من قبل الاطار قبل اقتحام مبنى مجلس القضاء مع اجماع وطني وتأييد دولي على اهمية الحوار.

واوضح المحلل السياسي ان التيار الصدري رافض بشكل كامل للحوار ولا يريد التعامل مع منطق الدولة ويريد نسف المؤسسات.

واضاف واثق الجابري ان التيار الصدري اخطأ عندما خرج من البرلمان وبالتالي ربما يكون نادما على خروجه ويحاول تعويض هذه الخسارة بهذه الطريقة.

وتابع المحلل السياسي انه عندما تعترض جهة سياسية او تبدي ملاحظات فيجب ان لا تبدي ملاحظات على حكومة لم تتشكل والشيء الثاني ان الاطار التنسيقي الان هو المكلف بتشكيل الحكومة ومن واجبه الاسراع بتشكيل الحكومة لكن المسؤولية تقع على عاتق جميع الكتل السياسية.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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