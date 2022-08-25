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ما الذي تحويه الاغوار الفلسطينية كي يهجر الاحتلال سكانها قسراً؟

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في رام الله ان منطقة الوادي الاحمر هي منطقة تقع في الاغوار الشمالية وتسكنها العائلات الفلسطينية التي تعتاش على رعي الاغنام.

خاص بالعالم

وقال مراسلنا: ان قوات الاحتلال الاسرائيلية انتشرت بكثافة في هذه المنطقة وقامت بتهجير السكان الفلسطينيين منها قسراً، مؤكداً ان منطقة الاغوار تعتبر مهمة جداً لكيان الاحتلال، لانه تتواجد فيها سلة الغذاء الفلسطينية وهي ايضاً بحر من المياه العذبة الفلسطينية، لذلك يحاول الاحتلال الاسرائيلي منذ سنوات بشتى الطرق ان يمنع اي تواجد فلسطيني بها.

واوضح مراسلنا، ان الاحتلال وجه عشرات الاخطارات لسكان الاغوار المنصنفة "جيم"، والتي تشكل 22 بالمائة من المساحة الضفة الغربية.

هذا وقد أقدمتْ قواتُ الاحتلالِ الاسرائيلي على تهجيرِ جميعِ العائلاتِ الفلسطينية من سكانِ الوادي الأحمر في الأغوار الشمالية قسريًّا.

وقالتْ مصادرُ محلية إنّ قوةً كبيرة من جيشِ الاحتلال اقتحمتْ الوادي الاحمر شمالَ قرية فصايل وهدمتْ الخيام، وأجبرتْ جميعَ السكان على إخلاءِ المنطقة تحتَ تهديد السلاح.

واكدتْ المصادر أنّ المنطقةَ باتتْ خاليةً نهائياً من السكانِ، الذين لم يُسمَحْ لهم إلاّ بأخذِ بعضِ مقتنياتِهم.

وتأتي عمليةُ التهجير وسْطَ مخاوفَ من نشاطٍ استيطاني وسيطرةِ المستوطنين على المنطقة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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