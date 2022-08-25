روسيا: اعتقال أحد مؤيدي "آزوف" خطط لعمل إرهابي في كالينينغراد

العالم-روسيا

وأضافت المخابرات الروسية في بيانها اليوم: "تم في مدينة كالينينغراد، كشف واعتقال مواطن محلي يحمل الجنسية الروسية من مواليد عام 1967، من أتباع منظمة آزوف. وهذا الشخص كان يخطط لتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية ضد مواقع ومنشآت أسطول البلطيق وضد العسكريين الروس وكذلك ضد مطار خرابروفو".

ووفقا لمعطيات الأمن الروسي، تلقى المذكور التعليمات بخصوص هذه الخطط، من منسقي نشاطات تنظيم "آزوف" الموجودين في أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أنه تم العثور على عبوة ناسفة بقوة تعادل 5 كيلوغرامات من مادة "تي إن تي"، في مكان إقامة المعتقل، وكذلك مراسلات مكتوبة مع مشاركين نشطين في "آزوف"، وأدبيات دعائية ورموز لهذه المنظمة المحظورة في روسيا.

وذكر الأمن الفيدرالي، أن المعتقل اعترف بالتهمة الموجهة ضده، ويجري في الوقت الراهن التحقيق لتحديد المتعاونين معه.