الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا : 3 سفن حبوب جديدة غادرت موانئ أوكرانيا

تركيا : 3 سفن حبوب جديدة غادرت موانئ أوكرانيا
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس أن 3 سفن جديدة غادرت موانئ أوكرانيا في إطار اتفاق شحن الحبوب.

العالم-تركيا

وأوضحت الوزارة في بيان، أن اثنتين غادرتا ميناء أوديسا، فيما خرجت الثالثة من ميناء بيفدني جنوب أوكرانيا.

كما أفادت بأن 5 سفن كان سبق أن غادرت الموانئ الأوكرانية ستخضع لعملية تفتيش في إسطنبول اليوم.

يشار إلى أن تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة كانت وقعت في 22 يوليو "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع عُقد في اسطنبول.

وتشمل هذه الاتفاقية، تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، الواقع شرق أوروبا، إلى العالم.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة: هناك عقبات أمام التنفيذ الكامل لاتفاق بشأن الحبوب الأوكرانية

مركز التنسيق في إسطنبول يوافق على توجه 3 سفن إلى أوكرانيا

الأمم المتحدة: سمحنا بمغادرة 12 سفينة أوكرانية تحمل أكثر من 370 ألف طن من الحبوب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو..جندي صهيوني يسقط فيتخلى عنه زملاؤه الفارون من حجارة الفلسطينيين

وفاة 5 عراقيين بحادث سير في تركيا

ترامب يدعو إلى إقالة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ من منصبه

للمرة الثانية خلال ساعات.. استهدف قاعدة الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 25-08-2022

تركيا : 3 سفن حبوب جديدة غادرت موانئ أوكرانيا