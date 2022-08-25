تركيا : 3 سفن حبوب جديدة غادرت موانئ أوكرانيا

العالم-تركيا

وأوضحت الوزارة في بيان، أن اثنتين غادرتا ميناء أوديسا، فيما خرجت الثالثة من ميناء بيفدني جنوب أوكرانيا.

كما أفادت بأن 5 سفن كان سبق أن غادرت الموانئ الأوكرانية ستخضع لعملية تفتيش في إسطنبول اليوم.

يشار إلى أن تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة كانت وقعت في 22 يوليو "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع عُقد في اسطنبول.

وتشمل هذه الاتفاقية، تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، الواقع شرق أوروبا، إلى العالم.