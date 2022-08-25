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بالفيديو..جندي صهيوني يسقط فيتخلى عنه زملاؤه الفارون من حجارة الفلسطينيين

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يهربون من حجارة أمطرها عليهم شباب فلسطينيون في مخيم العروب شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلةء.

العالم - فلسطين

ووثقت لقطات الفيديو كيف سقط أحد الجنود أرضاً تحت ضربات الحجارة التي كانت تهوي من الشرفات والأسطح، بينما كان يفر مع بقية جنود الاحتلال، دون أن يتدخل أحدهم لإنقاذه أو مساعدته.

يأتي ذلك بينما اقتحم عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مخيم العروب بمدينة الخليل، لتندلع مواجهات بينهم وبين الفلسطينيين.

في السياق، أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى "إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق بينهم أطفال، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمالي الخليل".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال تمركزت عند مدخل المخيم، واعتلت أسطح المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، حيث أصيب عدد من أصحابها بالاختناق جراء استنشاق الغاز بينهم أطفال.

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بالفيديو..جندي صهيوني يسقط فيتخلى عنه زملاؤه الفارون من حجارة الفلسطينيين

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