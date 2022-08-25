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مهجة القدس: من اليوم ستتصاعد الخطوات النضالية بالسجون لمواجهة الإجراءات القمعية والتعسفية التي تفرضها مصلحة سجون الاحتلال على الأسرى

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

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