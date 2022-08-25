الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
١٠:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

متطرفون صهاينة يقتحمون ’الأقصى’ بحراسة مشددة

متطرفون صهاينة يقتحمون ’الأقصى’ بحراسة مشددة
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات المتطرفين الصهاينة، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأنّ عشرات المتطرفين الصهاينة اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات متتالية، ونفّذوا جولات استفزازية، بداية من باب المغاربة مُتّجهين نحو باب السلسلة كالمعتاد.

وكانت جمعيات استيطانية متطرفة، قد أطلقت مساء أمس الأربعاء، دعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك.

وتزامن ذلك مع دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بعد تزايد اعتداءات المستوطنين على المسجد.

يُشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

روابط ذات صلة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين شرق رام الله

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

 عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن جنوب الخليل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كشف تفاصيل خطة شرطة الديوانية الخاصة بزيارة الأربعين

شاهد.. عملية تهجير قسري لسكان الوادي الأحمر بالأغوار الفلسطينية

بكين تلقي باللوم على واشنطن في أزمة تايوان الحالية

الخارجية الروسية : الغرب يتجاهل معطيات التحقيق في مقتل داريا دوغينا

الاحتلال يُقدم لائحة اتهام ضد القيادي الأسير السعدي

سلطات ميانمار احتجزت سفيرة بريطانية سابقة