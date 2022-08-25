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الاحتلال يُقدم لائحة اتهام ضد القيادي الأسير السعدي

الاحتلال يُقدم لائحة اتهام ضد القيادي الأسير السعدي
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

قدمت النيابة العامة الاسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في جنين بسام السعدي.

العالم - فلسطين

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي "تم تقديم لائحة اتهام ضد القيادي السعدي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "إرهابي" وتقديم خدمات له، وكذلك التحريض على "الإرهاب" ودعمه، حسب زعمها.

واشارت الى انه تم تمديد اعتقال بسام السعدي حتى يوم الأحد المقبل.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في (عوفر)، قد جددت مطلع الأسبوع، تمديد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسام السعدي، لخمسة أيام إضافية.

وأعلنت النيابة العسكرية الإسرائيلية أنها تعتزم تقديم لائحة اتهام بحقه، وذلك علما بأن اسم السعدي كان قد ورد ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليها بوساطة مصرية بين "إسرائيل" وحركة الجهاد الإسلامي.

ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، السعدي (61 عاما)، خلال عملية اقتحام واسعة نفذها في مخيم جنين، أسفرت حينها عن استشهاد الفتى ضرار الكفريني (17 عاما) وأصيب آخرون.

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