الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
١٠:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

كشف تفاصيل خطة شرطة الديوانية الخاصة بزيارة الأربعين

كشف تفاصيل خطة شرطة الديوانية الخاصة بزيارة الأربعين
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

كشفت قيادة شرطة الديوانية، عن تفاصيل خطتها الخاصة بالزيارة الأربعينية، مبينة، أن الخطة ستشارك فيها مختلف صنوف القوات الأمنية.

العالم - العراق

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء عبطان محمد مطلك الشبلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خطة الأربعينية تشمل تأمين الحماية اللازمة لجميع المواكب الحسينية المنتشرة على طول الطريق المؤدي صوب محافظه كربلاء المقدسة، فضلاً عن حماية الزائرين الوافدين من الخارج".

وتابع "الخطة تشمل التفتيش اليدوي للزائرين والاستعانة بالكلاب البوليسية ونصب السرادق الخاصة بتفتيش النساء، ونشر المفارز الأمنية على طول الطرقات ضمن قاطع المسؤولية"، مشيراً إلى أن "قيادة شرطة الديوانية عقدت مؤتمراً موسعاً بإدارتي، بحضور عدد كبير من الضباط ومختلف الأجهزة الأمنية وممثلين عن الدوائر الخدمية وهيئة الشعائر والمواكب الحسينية".

ولفت إلى أنه "تمت مناقشة الخطة الأمنية الخاصة بأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، من خلال تأمين الحماية للزوار الوافدين إلى المحافظة باتجاه كربلاء المقدسة، وبمشاركة مختلف صنوف الاجهزة الأمنية".

روابط ذات صلة

الخارجية العراقية ترسل وفدا لمتابعة إجراءات نقل ضحايا حادث سير بتركيا

اجتماع للرئاسات الثلاثة مع بلاسخارت في قصر السلام ببغداد

العراق.. نتائج اجتماع الرئاسات الأربع في قصر السلام ببغداد

العراق.. العمليات المشتركة تنهي حالة الانذار (ج)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حضور سوريا للقمة العربية شرط الجزائر الرئيس لاستضافتها

وزير الصدر يهاجم الأحزاب والقضاء العراقي

عبداللهيان : توسيع العلاقات الاقتصادية مع افريقيا من اولويات السياسة الخارجية الايرانية

إخماد حريق في مستشفى الهندية بكربلاء

شاهد بالفيديو.. على بساط الريح.. ماكرون يزور الجزائر ومعه شخصية مثيرة للجدل!

كشف تفاصيل خطة شرطة الديوانية الخاصة بزيارة الأربعين