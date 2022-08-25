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متحدث مناورات الجيش الايراني يؤكد نجاح الطائرات المسيرة في اصابة جميع اهدافها المحددة سلفا

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

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