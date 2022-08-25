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تحت تهديد السلاح، عملية تهجير قسرية لسكان الأغوار الفلسطينية

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

تحت تهديد السلاح، اجبر سكان الوادي الاحمر في الاغوار الشمالية بفلسطين المحتلة على اخلاء المنطقة التي يسكونها منذ سنين.

خاص بالعالم

فبعد ان اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي برفقة ما يسمى الادارة المدنية الوادي، قامت بهدم خيام العائلات الفلسطينية التي تسكن المنطقة، وطردتهم جميعا منها ولم تسمح لهم الا بأخذ بعض مقتنياتهم.

عملية التهجير القسري هذه تاتي وسط مخاوف من نشاط استيطاني وسيطرة المستوطنين على المنطقة التي يهددها مخطط السلب والنهب الذي اعلن الاحتلال عن تنفيذه.

الانتهاكات الاسرائيلية هذه، امتدت الى الضفة الغربية المحتلة التي شهدت مناطق عدة فيها، كجنين ونابلس والخليل ورام الله وبيت لحم حملة دهم وتفتيش واعتقالات طالت عدة مواطنين بينهم اسرى محررون، تخللتها مواجهات عنيفة.

اشتباكات مسلحة استخدمت فيها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والقنابل الصوتية، ما ادى الى اصابة شاب فلسطيني بالرصاص، الا انها اسفرت ايضا عن اصابة احد الجنود الاسرائيليين بالرصاص في قرية برقين بجنين، وذلك باعتراف جيش الاحتلال الاسرائيلي.

فرغم القمع والاعتقال، يستبسل الفلسطينيون في الضفة الغربية في عمليات المقاومة والتصدي لقوات الاحتلال واقتحاماتها، بالاشتباكات المسلحة وإطلاق النار.

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