عبداللهيان : توسيع العلاقات الاقتصادية مع افريقيا من اولويات السياسة الخارجية الايرانية

العالم - ايران

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية، خلال الاجتماع المشترك بين رجال الاعمال والتجار الايرانيين والتنزانيين، الذي بدا اعماله اليوم الخميس في مدينة دار السلام.

كما نوه ابان ايران هي واحدة من الدول الصناعية المتقدمة في قارة اسيا، ولديها طاقات كامنة وفيرة في مجال توريد الخدمات التقنية والهندسية والبتروكيميائية والمنتجات المعرفية.

واضاف امير عبداللهيان : نحن مستعدون لدعم تنزانيا في سياق تحقيق اهدافها التنموية وبلوغ مرحلة الازدهار الصناعي.

كما لفت بان زيارته لجمهورية تنزانيا، والوفد المرافق له الذي يضم ممثلين عن 20 شركة من قطاعي الخاص والعام في الجمهورية الاسلامية، تدلّ على رغبة ايران الجدية في تعزيز التعاون التجاري مع هذا البلد.

ودعا وزير الخارجية (الايراني)، الى تاسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين؛ مصرحا ان "متابعة الاهداف والمشاريع ذات الاولوية، بواسطة اللجنة المشتركة ستشكل الخطوة الاولى وانطلاقة (جديدة) للتعاون فيما بيننا".

وخلص امير عبد اللهيان الى القول : حسب تقديري، فإن المستوى الحالي للعلاقات التجارية بين طهران ودودوما، قابل للارتقاء الى اضعاف عديدة؛ الامر الذي يجري على اساسه الوفد التجاري الايراني المباحثات مع زملائه.