الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
١١:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس:ندعو للحشد والاستنفار والمشاركة في جمعة (في الأقصى رباطنا درع) حماية للمسجد الأقصى وتصدّياً لانتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حضور سوريا للقمة العربية شرط الجزائر الرئيس لاستضافتها

وزير الصدر يهاجم الأحزاب والقضاء العراقي

عبداللهيان : توسيع العلاقات الاقتصادية مع افريقيا من اولويات السياسة الخارجية الايرانية

إخماد حريق في مستشفى الهندية بكربلاء

شاهد بالفيديو.. على بساط الريح.. ماكرون يزور الجزائر ومعه شخصية مثيرة للجدل!

كشف تفاصيل خطة شرطة الديوانية الخاصة بزيارة الأربعين