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علماء يكتشفون طريقة بسيطة لتدمير بعض"الملوثات الأبدية"

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

المركبات أوالملوثات الكيميائية الأبدية..تتسم بمقاومتها الشديدة للماء والزيوت والصبغات والتحلل الطبيعي، لكن وعلى الرغم من خطورتها على صحة الإنسان أصبحت المادة المفضلة في المئات من المنتجات وأصبحت تتواجد حتى في مياه الأمطار والتربة وفي أجسام البشر والحيوانات.

العالم - خاص بالعالم

وفي حين تتطلب الأساليب الحالية للحد من هذه الملوثات علاجات قوية كالحرق بدرجة حرارة عالية جدا أو التشعيع بالموجات فوق الصوتية توصل علماء كيميائيون إلى ابتكار تقنية جديدة تتطلب درجات حرارة منخفضة نسبيا وما يسمى كواشف شائعة من خلال تحديد نقطة ضعف في بعض أنواع المواد المشبعة بالفلوروالكيل والبولي فلوروالكيل.

وقال ويليام ديشتيل من جامعة 'نورث وسترن' شارك في إعداد الدراسة:"هناك أنواع أخرى من المواد المشبعة بالفلوروالكيل ليس لها نقاط الضعف نفسها وإذا تمكنا من التعرف على نقاط الضعف هذه فسنتوصل إلى كيفية تفعيله لتدميره".

وتتسم المواد المشبعة بالفلوروالكيل والبولي فلوروالكيل و ما يعرف ب 'پي فاس' والتي ظهرت في أربعينات القرن المنصرم بأنها تتحلل ببطء شديد.

وتتواجد في تغليف الأغذية وأدوات الطهي غير اللاصقة والملابس الواقية من المطر ومواد الدهان، ورغوة مكافحة الحرائق والشامبو ومساحيق التجميل، وغيرها.

وأظهرت دراسة سويدية أن مياه الأمطار غير صالحة للشرب في كل مكان على الأرض بسبب ارتفاع مستوى المواد المشبعة ب پي فاس فيها.

وأشارت بعض الدراسات إلى أن التعرض لهذه المواد يمكن ان يؤثر سلبا على الخصوبة ونمو الجنين وقد يؤدي أيضا إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسمنة أو بعض أنواع السرطان وزيادة مستويات الكوليسترول.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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