القوات الامريكية في سوريا والعراق تدخل في حالة تأهب.. لهذا السبب

العالم - خاص بالعالم

وقالت القوات انها تراقب عن كثب الوضع في المنطقة، واضافت ان لديها مجموعة كاملة من القدرات للتخفيف من التهديدات في جميع أنحاء المنطقة، والثقة الكاملة في حماية قواتها وشركاءها من الهجمات.

وجاء ذلك بعد أن شنت القوات الأميركية هجمات صاروخية ضد موقعين في سورية، وقالت انها دمرت ثلاث سيارات ومعدات كانت تستخدم لإطلاق بعض الصواريخ على حد زعمها.



الولايات المتحدة روجت لمزاعم بهدف بتبرير اعتداءاتها الجوية على سورية والتي تبعها رد صاروخي على الجيش الاميركي المحتل فيها.

التبرير تمثل باعلان وكيل وزارة الدفاع الاميركية كولين كال ان بقايا طائرات مسيرة من الهجوم الذي استهدف في الخامس عشر من الشهر الجاري، موقعا عسكريا للجيش الاميركي في سوريا تشير إلى أنها تعود مباشرة إلى إيران.

ولفت إلى أن هناك مؤشرات بأن طهران قد تقوم بالمزيد من الهجمات. وادعى كولين بان الجيش الاميركي رد بقصف جوي استهدف مواقع تابعة للجيش السوري وحلفائه في ريف دير الزور فجر يوم الاربعاء الماضي.



اما المصادر المحلية فقد اعلنت عن تعرض مستودعات عياش في ريف دير الزور لسلسلة غارات جوية. وأشارت الى سماع دوي عدة انفجارات ضخمة هزت المنطقة، دون الإعلان عن وقوع ضحايا.



وقد نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، وجود أي صلة بين طهران وبين المجموعات التي تحدثت عنها واشنطن. واصفا العدوان الاميركي بالإجراء الإرهابي ضد التيارات الشعبية المناهضة للاحتلال الأميركي في سورية.



الرد على العدوان الاميركي لم يتاخر وجاء سريعا، وقالت مصادر محلية إن القاعدة الأميركية في معمل كونيكو بريف دير الزور تعرضت لقصف صاروخي، مشيرة الى سماع دوي عدة انفجارات في حقل العمر النفطي شرقي المنطقة.

ويؤكد المراقبون ان من يقوم بهذه الاعمال هي المقاومة الشعبية شرق الفرات والتي تقف بوجه قوات الاحتلال الاميركية وضد وجودها في المنطقة، خصوصا وانها تتعمد سرقة خيرات الشعب السوري وتحتل اراضيه، وتعمل على تعزيز الفرقة الوطنية وخلق الازمات والنزعات القومية عبر دعمها لجماعات لديها اجندات انفصالية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...