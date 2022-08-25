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آخر تفاصيل الإعتداء الاسرائيلي على مدينة مصياف بريف حماة الغربي

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفاد سعد الله الخليل مراسل العالم في محافظة حماه السورية بتصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء مصياف بمحافظة حماة وسط سوريا.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى تصدي الدفاعات االجوية السورية للاهداف المعادية في سماء مصياف في ريف حماة الغربي عبر عدد من الصواريخ صواريخ جو أرض من الاجواء اللبنانية.

ونوه مراسلنا الى أن هذه الغارة الاسرائيلية تأتي بالتزامن مع عدة غارات للعدوان الأمريكي والطيران الاسرائيلي اليوم الذي كان يحلق بكثافة في الأجواء اللبنانية حيث أن عدد كبير من المواقع الاخبارية اللبنانية تحدثت عن تحليق مكثف للطيران الاسرائيلي في الأجواء حيث انها كانت بتحضير ربما كعمليات استطلاع للأجواء السورية لتسديد تلك الضربة.

ولفت مراسلنا الى أن مدينة مصياف السورية ليست المرة التي تستهدف فيها بالطيران الاسرائيلي حيث استهدف أكثر من مرة نقاطا عسكرية ومدنية في مصياف.

وكانت قد قالت مصادر اعلامية إن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ قبل أن تصل الى أهدافها.

ويأتي هذا العدوان غدة شن الطيران الأميركي عدوانا آخر على ريف دير الزور شرقي البلاد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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