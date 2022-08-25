الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الخليل وجنين ورام الله

العالم - مراسلون

ويستمر المشهد في الضفة الغربية مشهد عنوانه العنجهية والسيطرة الاسرائيلية على مفاصل الحياة الفلسطينية اكثر من 20 فلسطينيا اعتقلوا خلال الساعات الماضية في مدن الخليل وجنين ورام الله.

عمليات الاعتقال جوبهت بمقاومة من الشبان الفلسطينيين الامر الذي ادى الو اصابة عدد منهم برصاص الاحتلال.

وأكد ثائر شرينح المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى ان :"الاحتلال يعيش حالة تخبط تحديدا في المعركة التي خاضتها في9 الشهر الماضي وهي تريد التغطية على جرائمها من خلال الاعتقالات المستمرة".

الاحتلال الاسرائيلي الذي لا تتوقف الياته عن الحركة في الضفة الغربية ليل نهار يحاول ان يفرض هيمنته على الفلسطينيين.

ويعمل في ذات الوقت على تهميش السلطة الفلسطينية من خلال فرض واقعجديد لا سيما في المناطق المصنفة "ج".

الاحتلال الاسرائيلي يؤجل الانفجار في الضفة الغربية لا اكثر.

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