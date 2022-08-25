عقوبات أمريكية جديدة على 7 كيانات صينية

العالم- الأميركيتان

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان، إن" 5 شركات طيران وكيانين إلكترونيين، أُضيفت إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات، لدعمها جهود التحديث العسكري لجمهورية الصين الشعبية".

ولفتت مساعدة وزير التجارة الأمريكي لإدارة التصدير "ثيا دي روزمان كيندلر"، إلى أن "التكنولوجيا محايدة من حيث القيمة، ولهذا نتوخى الحذر المستمر فيما يتعلق بالصين، لا سيما في قطاعات مثل الطيران، حيث تكون إمكانية تحويل التكنولوجيا إلى التطبيقات العسكرية عالية جدا".

وأَضاف البيان، أنه "إضافة إلى الكيانات الخمسة السابقة ذات الصلة بالفضاء، تم فرض عقوبات على مؤسستين بحثيتين تركزان على تطوير الرقائق الإلكترونية".

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية "رفضها التام ومعارضتها لقرار الولايات المتحدة وضعها على قائمة مراقبة الصادرات، ورفضت العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن."

ووفقا لبيان وزارة التجارة الأمريكية، يوجد ما يقرب من 600 كيان صيني في قائمة الكيانات التي تخضع لعقوبات، وتمت إضافة أكثر من 110 منها منذ بداية إدارة الرئيس "جو بايدن".