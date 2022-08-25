شباب لبنان إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة

العالم_لبنان

وتحجز المنتخبات التي بلغت نصف النهائي مقاعدها في بطولة العالم ليكون ناشؤو لبنان من الأفضل بين منتخبات دول القارة.

ويواجه المنتخب اللبناني نظيره الياباني في دور الأربعة، ليكرر المنتخب الإنجاز الذي خاض في منافسات بطولة العالم في إسبانيا في تموز.

وأشاد رئيس البعثة اللبنانية مارون جبرايل بما حققه المنتخب، خصوصا مع اقتراب المنتخب الأول من بلوغ نهائيات كأس العالم.

ويفتتح المنتخب اللبناني لكرة السلة مشواره في النافذة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة العالم بمواجهة نظيره الفلبيني عند التاسعة مساء الخميس على ملعب نهاد نوفل، متكلا على حضور جماهيري داعم لرجال الأرز الذين سبق لهم هزيمة الفلبين في بطولة آسيا التي جرت الشهر الماضي.

وكان المنتخب اللبناني قد حل ثانيا في البطولة الآسيوية، إلا أن مباراته لن تكون سهلة أمام نظيره الفلبيني المتجدد والمدعم بعدد من المجنسين. ويبقى الرهان اللبناني على حنكة المدرب جاد الحاج والقائد علي حيدر والمميز وائل عرقجي في قيادة سفينة لبنان للفوز والاقتراب من التأهل لبطولة العالم.

فوز لبنان سيجعل المنتخب على بعد انتصار سيكون بمتناول اليد أمام نظيره الهندي الاثنين المقبل، لحجز مكانه بين كبار العالم في البطولة التي ستستضيفها اليابان وأندونسيا العام المقبل.

وأصيب المنتخب اللبناني الذي خضع لمرانه الأخير يوم أمس الأربعاء بضربة موجعة تمثلت باصابة نجمه سارجيو درويش بكسر في قدمه خلال التمارين ما سيؤدي لغيابه لفترة طويلة.

وباشر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي اتصالاته بهدف استدعاء اللاعب يوسف خياط المتواجد مع جامعة ميتشيغن في اليونان، وذلك للانضمام إلى تشكيلة المنتخب التي ستواجه منتخبا فلبينيا متجددا بعدما استدعى محترفيه.