الجزائر تلغي تأشيرة دخول كبير حاخامات يهود فرنسا "حاييم كورسيا"

العالم- الجزائر

ولفت المصدر إلى أنّ "كورسيا" لن يكون ضمن الوفد الرسمي المرافق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال "ما من جالية يهودية في الجزائر ليزورها هذا الحاخام".

وشدد المصدر على أنّ "الجزائر لن تنجر نحو التطبيع وترفضه بجميع أشكاله وهي ثابتة على نصرة القضايا العادلة وأبرزها فلسطين والصحراء الغربية".

وفي هذا السياق، ادّعت "القناة الفرنسية Rmc" إصابة كبير حاخامات فرنسا بفيروس كورونا، وقالت "لن يكون مرافقاً للرئيس الفرنسي في زيارته الجزائر ".

يذكر أن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، كان قد حذّر من زيارة كبير حاخامات فرنسا للجزائر، منبهاً من محاولات مكثفة لجرّ البلاد إلى التطبيع.

وأثار اصطحاب ماكرون كبير حاخامات اليهود خلال زيارته الجزائر ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي رأت في الزيارة "محاولة من باريس لاستفزاز الجزائر والضغط عليها".

وكان قصر الإليزيه، قد أعلن قبل أيام، أنّ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيزور الجزائر بهدف إعادة إحياء الشراكة بين البلدين، بعد شهور من التوتر.

وقال مكتب ماكرون إنّ "الرئيس قبل دعوة من نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، وستكون هذه الزيارة الرسمية الثانية التي يجريها ماكرون للجزائر، التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بباريس".



وجاء، في بيان للرئاسة الفرنسية، أن "هذه الزيارة ستساهم في تعميق العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الفرنسي-الجزائري في مواجهة التحديات الإقليمية، ومواصلة العمل على ذاكرة" فترة الاستعمار.