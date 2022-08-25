الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا تعلن عن الدولة المسؤولة عن بناء توربينات محطة الضبعة النووية في مصر

روسيا تعلن عن الدولة المسؤولة عن بناء توربينات محطة الضبعة النووية في مصر
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة "روساتوم" الروسية اليوم الخميس، أن الشركة الكورية الجنوبية وقعت عقدا لبناء التوربينات في محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر.

العالم- روسيا

وأصدرت الشركة الروسية بيانا اليوم جاء فيه أنه" تم عقد اتفاق بين شركة "أتوم ستوري إكسبورت" التابعة لـ"روساتوم"، المعنية بأعمال الهندسة، وشركة "كوريا للطاقة المائية والنووية"، لتتولى الأخيرة مهام بناء "جزر التوربينات" الخاصة بمشروع الضبعة في مصر".

وأضاف البيان: "ستقوم الشركة ببناء نحو 80 مبنى ومنشأة في أربع وحدات طاقة في المحطة، بالإضافة إلى شراء وتوريد المعدات والمواد للتوربينات التي سيتم تثبيتها في محطة الطاقة النووية المصرية".

ويجري بناء المحطة النووية في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط وتتألف المحطة من 4 وحدات لتوليد الطاقة مجهزة بمفاعلات الجيل الثالث + (في في إي أر 1200) بقوة 1200 ميغاوات.

روابط ذات صلة

خبير مصري: توربينات سد النهضة تقلل تدفقات النيل الأزرق المعتادة لمصر والسودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أنظمة الأمان تنطلق في محطة زابوروجيه الكهروذرية

لأول مرة.... روسيا وفرنسا تبحثان الوضع حول محطة زابوروجيه النووية

رئيس الوزراء الماليزي السابق يمثل أمام المحكمة مجددا

اسلامي : ايران ستصبح قطبا عالميا في مجال تاسيس المحطات النووية

استشهاد عضو قيادة حزب البعث بهجوم مسلح بريف درعا

تضخم كبير باعداد المساجين السوريين القُصَّر في لبنان