روسيا تعلن عن الدولة المسؤولة عن بناء توربينات محطة الضبعة النووية في مصر

العالم- روسيا

وأصدرت الشركة الروسية بيانا اليوم جاء فيه أنه" تم عقد اتفاق بين شركة "أتوم ستوري إكسبورت" التابعة لـ"روساتوم"، المعنية بأعمال الهندسة، وشركة "كوريا للطاقة المائية والنووية"، لتتولى الأخيرة مهام بناء "جزر التوربينات" الخاصة بمشروع الضبعة في مصر".

وأضاف البيان: "ستقوم الشركة ببناء نحو 80 مبنى ومنشأة في أربع وحدات طاقة في المحطة، بالإضافة إلى شراء وتوريد المعدات والمواد للتوربينات التي سيتم تثبيتها في محطة الطاقة النووية المصرية".

ويجري بناء المحطة النووية في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط وتتألف المحطة من 4 وحدات لتوليد الطاقة مجهزة بمفاعلات الجيل الثالث + (في في إي أر 1200) بقوة 1200 ميغاوات.