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وكالة الأنباء التايوانية: وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يصل الليلة لتايوان على متن طائرة للجيش الأمريكي

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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