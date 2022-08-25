رئيس الوزراء الماليزي السابق يمثل أمام المحكمة مجددا

العالم- أسيا والباسفيك

جاء ذلك بعد يومين من بدء عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة الفساد.

وسجن نجيب (69 عاما) يوم الثلاثاء بعد أن رفضت المحكمة العليا في البلاد استئنافه النهائي في أول قضية فساد مرتبطة بنهب الصندوق السيادي الماليزي.

يأتي سجنه بعد أربع سنوات من الإطاحة به في الانتخابات على خلفية الفضيحة واحتفل بها العديد من المواطنين بذلك باعتباره تحقيق للعدالة.

جلس نجيب، مرتديا بذلة زرقاء داكنة وربطة عنق حمراء وقناع للوجه، في قفص الاتهام دون قيود مع بدء جلسة الاستماع.

تم نقله في وقت سابق إلى مجمع المحكمة في سيارة شرطة مظللة تحت حراسة مشددة لتجنب حشد من وسائل الإعلام في انتظار إلقاء نظرة عليه.

وقالت نوريانا نجوى نجيب، ابنة نجيب، إن "روح القتال لدى والدها ما زالت قوية"، مشيرة إلى أن والدها حصل على احتياجاته الأساسية، وأنه يتكيف مع الحياة في السجن.

وبدأت المحاكمة الحالية في أغسطس 2019 وهي الأهم لأنها تربط نجيب مباشرة بفضيحة الصندوق السيادي الماليزي التي أدت إلى تحقيقات في واشنطن وعدة دول أخرى.

يواجه نجيب أربع تهم تتعلق بإساءة استغلال سلطته للحصول على 2.3 مليار رينغت (أكثر من 700 مليون دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت) من الصندوق بين عامي 2011 و2014، و21 تهمة غسل أموال تنطوي على نفس المبلغ.

ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن لكل تهمة تتعلق بإساءة استخدام السلطة وما يصل إلى خمس سنوات لكل تهمة من تهم غسيل الأموال.