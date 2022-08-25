الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اسلامي : ايران ستصبح قطبا عالميا في مجال تاسيس المحطات النووية

اسلامي : ايران ستصبح قطبا عالميا في مجال تاسيس المحطات النووية
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي" : اننا قادرون خلال الاعوام القادمة بان نحول بلادنا الى قطب من اقطاب العالم في مجال تصميم وتاسيس المحطات النووية.

العالم- ايران

جاء ذلك خلال تصريح ادلى به "اسلامي" اليوم الخميس، في مراسم تدشين "منظومة تشعيع جاما المحمولة" بمدينة بناب (محافظة اذربايجان الشرقية- شمال غرب).

ولفت رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، بان العالم اليوم يواجه ازمة في مجال المحروقات، وعليه فقد لجأت الدول جميعا ولاسيما الاوروبية الى انشاء محطات نووية لانتاج الطاقة؛ مؤكدا على ضرورة تعزيز هذه المشاريع داخل البلاد "من اجل التعويض عن القصور الحاصل في السابق وتحويل ايران الى واحدة من اقطاب العالم في مجال تصميم وتاسيس المحطات النووية".

واذ نوّه بالدور الاساسي للصناعة النووية على الصعيد الاقتصادي، اعرب "اسلامي" عن ارتياحه للنجاحات التي تحققت في البلاد "بفضل الباري تعالى وجهود الزملاء" لمواكبة التقدم العالمي في مجال استخدام اشعة جاما؛ بما في ذلك تدشين "منظومة تشعيع جاما المحمولة" بمدينة بناب اليوم.

واوضح مساعد رئيس الجمهورية، بان هذه التقنية سيتم استخدامها لسلامة المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية في البلاد.

روابط ذات صلة

اسلامي: ايران تلتزم فقط بالاتفاق النووي، لا أكثر ولا أقل

اسلامي: القوى العالمية تريد منع ايران من حيازة التكنولوجيات الحديثة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الخليل وجنين ورام الله

 بدء فعاليات مهرجان "وحدة الساحات..الطريق إلى القدس"

بن حبتور يستقبل نائبة المدير التنفيذي لليونيسف

بالفيديو.. القوات الامريكية في سوريا والعراق تدخل في حالة تأهب.. لهذا السبب

سفير روسيا في القاهرة يتحدث عن العلاقة مع مصر في ذكرى إقامتها

طراد الفايز:  الكيان الصهيوني إلى زوال