طراد الفايز:  الكيان الصهيوني إلى زوال

العالم-الاردن

وأعرب الفايز،اليوم الخميس، عن "فخره واعتزازه" بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعه من دخول الأراضي الفلسطينية، بسبب تصريحاته التي اعتبرتها داخلية الاحتلال "تحريضًا خطيرًا ضد الدولة".

وأضاف: "الكيان الصهيوني إلى زوال، وأنا قلت هذا الكلام في قلب فلسطين المحتلة، عند عشائر النقب في الداخل المحتل".

وأكد الفايز أنه يعتبر "قرار وزيرة الداخلية الصهيونية بمثابة وسام شرف أضعه على صدري".

وأردف: "الطريف في الأمر أن هذا الكيان يهتز بسبب تصريحات مواطن أردني، فكيف لو تحرك 10 ملايين أردني لمحاربة العدو الصهيوني، واسترداد أرض فلسطين الطاهرة منه؟".

وشدد الشيخ الفايز، الذي يعتبر أحد وجهاء أكبر العشائر الأردنية (بني صخر)، على أن "الاحتلال سيزول، ويجب أن نعمل جميعًا لتحقيق هذه الغاية".

وكانت وزيرة داخلية الاحتلال، أييليت شاكيد، قد أعلنت، مساء الأربعاء، منع القاضي العشائري الأردني الشيخ طراد الفايز من المرور عبر المعابر الإسرائيلية.

وكتبت شاكيد على "تويتر": "بعد انتهاك شروط التأشيرة والتحريض الخطير ضد الدويلة، أمرتُ بمنع دخوله (الفايز) إلى إسرائيل".

وكان الشيخ الفايز، قد أمضى فترة أسبوعين، أواخر تموز/يوليو الماضي، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لحل خلاف بين عائلتين.

وزار الشيخ طراد، ووفده مرافق له، منطقة النقب، جنوبي فلسطين المحتلة، والتقى بوجهاء العشائر فيها، مؤكدًا على أن "هذه فلسطين أرض العروبة وأرض الإسلام، وهذه هي الحقيقة التي يعرفها كل إنسان مخلص لعقيدته وعروبته"، الأمر الذي دفع نشطاء يمينيين إسرائيليين إلى شن حملة ضده.