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 بدء فعاليات مهرجان "وحدة الساحات..الطريق إلى القدس"

 بدء فعاليات مهرجان
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

بدأت قبل قليل فعاليات مهرجانات "وحدة الساحات.. الطريق إلى القدس"، الذي تنظمه حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في 5 مناطق وهي "غزة –رفح- جنين – دمشق- ولبنان".

العالم-فلسطين

ومن المقرر أن يتخلل المهرجان عدة كلمات؛ أبرزها كلمة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، بالإضافة لكلمة المتحدث باسم سرايا القدس أبوحمزة بالتزامن مع كافة المناطق.

ويأتي تنظيم هذه المهرجان وفق داوود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي، ليرسل عدة رسائل أبرزها ، أن المهرجان الجهادي "وحدة الساحات" يُمثل رسالة تحدي للعدو الصهيوني الذي حاول أن يعزل حركة الجهاد الإسلامي عن الجماهير، وحاول أن يضرب حاضنة الحركة ويدق الأسافين بينها وبين الجماهير من جهة وبينها وبين القوى والفصائل من جهة أخرى.

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