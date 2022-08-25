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تلفزيون الإخبارية السعودي: الملك سلمان يوجه باستثمار مبلغ مليار دولار في باكستان

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

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