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النخالة: حرص العدو على ان يمزق وحدتنا على مدار الوقت فاتت هذه المعركة لتؤكد من جديد على وحدة المقاومة في كل ساحات المواجهة

الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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