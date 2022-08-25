النخالة: يجب ان لانترك الفرصة للعدو ليبث سمومه ويثير النعرات الحزبية والمناطقية بيننا

قناة العالم
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:٢٨ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
أبو حمزة: في جعبتنا ما يسوء العدو
أبو حمزة: نحن على موعد قريب لتحرير ارضنا
أبو حمزة: سرايا القدس قامت في معركة وحدة الساحات دكت 58 مدينة يحتلها العدو
أبو حمزة: سرايا القدس قامت في معركة وحدة الساحات دكت 58 مدينة يحتلها العدو
أبو حمزة: ما قامت به سرايا القدس في معركة وحدة الساحات حطمت احلام الاحتلال
أبو حمزة: اننا في سرايا القدس فرضنا الطوق بالقوة على ما يسمى غلاف غزة
أبو حمزة: قدمنا في معركة وحدة الساحات قادة عظاما
أبو حمزة: يا شعبنا وجمهور المقاومة حق لكم أن تفخروا بصنيع فرسان الجهاد وسرايا القدس
أبو حمزة: معركة وحدة الساحات هي واحدة من المحطات المفصلية في تاريخ شعبنا
كلمة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة في مهرجان "وحدة الساحات.. الطريق إلى القدس"
النخالة: يجب ان لانترك الفرصة للعدو ليبث سمومه ويثير النعرات الحزبية والمناطقية بيننا
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
المشهد العراقي بعد فك الاعتصام من أمام مجلس القضاء
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٢
خاص بالعالم- مراسلون
انجازات المقاومة اللبنانية وسياسة ابن سلمان تتجلى ما حلّ بإمام الحرم المكي
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦
خاص بالعالم- مراسلون
عام على خروج أميركا من أفغانستان..إنسحاب سيء وتواجد أسوأ
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١١
خاص بالعالم- مراسلون
مندوب من النظام مع الجمعيات السياسية وجنسيات متعددة في أجهزة الأمن
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤
أهم الأخبار
المسيّرات الأيرانية، مناورات ودلالات.. في أبين، صراع مرتزقة أم نزاع دول؟
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥
أهم الأخبار
المشهد العراقي بعد فك الاعتصام من أمام مجلس القضاء
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٢
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
فیما شکر كل من وقف بجانب المقاومة..
النخالة: أننا والإخوة في حماس مقاومة واحدة تحت راية الإسلام
شاهد.. قصف صاروخي عنيف يستهدف قاعدة 'زليكان' التركية بالموصل
بدران: قرارات الاحتلال لن تنجح بقطع أمتنا العربية عن قضيتهم المركزية
بالفيديو..
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الخليل وجنين ورام الله
بدء فعاليات مهرجان "وحدة الساحات..الطريق إلى القدس"
بن حبتور يستقبل نائبة المدير التنفيذي لليونيسف
مقالات و تحليلات
ما رأيكم.. هل تحدث انفراجة قريبة في الأزمة العراقية؟
مطالبة إيران بالمعلومات لإثبات مزاعم الكيان الصهيوني!
هل تجدي نفعاً خصومة القضاء في العراق؟
ماذا يعني تعطيل الجهاز القضائي في العراق؟
لبنان: وقت 'ضائع' بانتظار الرئاسة.. والحراك الحكومي الجديد انتهى قبل أن يبدأ!
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.